L’ok della Giunta allo statuto della comunità

Lacomunale di Assisi ha approvato la bozza delloassisana per la neutralità e la transizione inclusiva e condivisa" (Cantico Ets): rappresenta un passo in avanti nella realizzazione di un progetto ambizioso, per la creazioneprimaenergetica rinnovabile (Cer) del territorio. "Questo risultato – sottolinea l’assessore all’ambiente e all’energia Veronica Cavallucci – raggiunto nei tempi previsti, è una tappa cruciale di un percorso avviato da tempo e fortemente atteso da cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. È il primo passo concreto per dare vita a un modello di produzione e consumo energetico più sostenibile, inclusivo e partecipativo. Ora siamo pronti per le prossime tappe, tra cui la manifestazione di interesse e l’approvazione definitiva in consiglio comunale".