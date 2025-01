Iodonna.it - Lo ha annunciato Palazzo Chigi. La giornalista italiana era stata arrestata il 19 dicembre e incarcerata a Evin, la prigione dei detenuti politici iraniani

Eraarreil 19a Teheran senza che le fosse contealcuna accusa formale. Da allora ha vissuto nelladi, in isolamento e in condizioni durissime. Finalmente Cecilia Sala èliberata: Giorgia Meloni ha detto di avere «informato personalmente i genitori». L’arresto di Cecilia Sala, quando diceva: «Al rientro da Iran e Ucraina, mi godo di più le libertà quotidiane» X Leggi anche › Cecilia Sala, le telefonate choc: «Dormo per terra, al freddo, mi hanno tolgo anche gli occhiali» Cecilia Sala è libera.