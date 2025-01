Cityrumors.it - L’aviaria fa sempre più paura: registrata la prima morte umana

Ci siamo già passati con il Covid-19. Un virus che si diffonde per tutto il mondo, che costringe i governi a gesti estremi, come la dichiarazione di pandemia e la chiusura in lockdown della stragrande maggioranza delle popolazioni mondiali. Mesi dentro casa, con la possibilità di uscire solo per impellenze lavorative o di sopravvivenza.fapiùla– Cityrumors.itIl terrore nello star vicino a un amico, le mascherine sul volto per ogni cosa, ladi perdere qualcuno perché quel terrificante tampone aveva dato esito positivo. Oggi viviamo in uno stato didormiente, è inevitabile. Nel 2020 siamo entrati nella storia al pari delle grandi guerre, ‘combattendo’ dal divano per sfuggire al dramma.Eppure, quelle immagini sono ancora vive nella mente di tutti.