Jesi / Il fioretto riparte da Hong Kong (femmine) e Parigi (maschi)

Il Commissario Tecnico azzurro Stefano Cerioni punta su Elena Tangherlini e Tommaso Marini, 8 gennaio 2025 – Ilinternazionale, prime gare del 2025,daper leper i.Elena TangherliniIl Ct Stefano Cerioni inizia con le prime convocazioni e sulla costruzione della squadra che poi porterà in un percorso lungo quattro anni alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028 passando ovviamente per le varie Coppe del Mondo e le tante gare Europee e nazionali.La tappa asiatica per le fiorettiste, le gare di Busan del dicembre scorso, dove l’Italia aveva vinto la prova individuale con lana Elena Tangherlini ed anche la prova a squadre, ed anche qui era presente la fiorettista leoncella.In Cina si inizierà venerdì 10 gennaio con i preliminari e la qualificazione delle migliori 64.