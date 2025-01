Gamberorosso.it - Il vero protagonista del film "Babygirl" con Nicole Kidman è il latte

Si sono svolti da poco i Golden Globe, preludio alla award season che culmina a marzo con gli Oscar. Nominata come miglior attrice quest'anno, in una rosa di illustri candidate come miglior attricec'era ancheper la sua interpretazione nella pellicola della sceneggiatrice e regista olandese Halina Reijn,. In due delle scene più eccitanti del thriller erotico, ilè il.La host Nikki Glaser non ha usato mezzi termini quando ha dato il via alla 82ª edizione della premiazione svoltasi a Los Angeles, rivolgendosi al parterre di VIP con un benvenuto a quella che ha definito «la più grande serata dell'Ozempic». La statuetta alla migliore attrice nella categoria musical/commedia è andata a Demi Moore per il suo ruolo nelThe Substance. Nella categoriadrammatico, invece, ha vinto Fernanda Torres per ilbrasiliano I'm Still Here.