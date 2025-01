Ilfattoquotidiano.it - Il secondo uomo accusato per la morte di Liam Payne si costituisce: “Il 21enne si è recato alla polizia. L’avvocato aveva anticipato la decisione del cliente”

Proseguono alacremente le indagini sulladei, che lo scorso ottobre ha perso la vita lanciandosi dal balcone del suo hotel. Unsospettato di aver fornito droga al cantante britannico prima della sua, avvenuta nell’ottobre 2024 in un hotel di Buenos Aires, si è consegnato oggi alle autorità. Lo hanno riferito fonti dellaall’Afp. “Ilsi èstazione didi Barracas (a sud di Buenos Aires) dopo che il suo avvocato ha annunciato che il suosi sarebbe costituito”, hanno detto le fonti.Mentre venerdì scorso è stato arrestato il primodi aver consegnato cocaina all’ex membro della boy band One Direction. L’, identificato come Braian Paiz, 24 anni, èdi aver consegnato della cocaina adue giorni prima che il cantante cadesse dal balcone della sua camera d’albergo, ed è una delle cinque persone accusate in questo caso.