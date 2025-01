Sport.quotidiano.net - Francia, Deschamps lascerà la panchina della Nazionale dopo il Mondiale

Milano, 8 gennaio 2025 - "Ho fatto il mio tempo". Così Didierha annunciato la conclusionesua avventura da commissario tecnicofrancese al termine deldel 2026. In un’intervista alla TV(TF1) trasmessa in un estratto da LCI, l'ex allenatoreJuventus ha raccontato: "Sono qui dal 2012 e ho programmato fino al 2026 col prossimo. Si fermerà lì perché prima o poi deve fermarsi. Nella mia testa è molto chiaro. Per tutto questo tempo ho avuto lo stesso desiderio e la stessa passione per mantenere laai massimi livelli. E il 2026 sarà il momento giusto. Non vorremmo mai che una cosa bella finisca, ma bisogna sapere dire basta. C'è vita anche: non so cosa mi riserverà, ma sarà anche altro di buono. E a quel punto saranno passati 14 anni, sono tant.