Corso Mediterraneo Marano di Napoli | manto stradale ricoperto da buche

In una delle vie più popolate di, ilè distrutto dae discrepanze. Si richiedono interventiQuesta mattina è giunta in redazione una nuova segnalazione. Ci troviamo adipiù precisamente in.Percorrendo il tratto, vi si può notare diverse discrepanze alche in alcuni punti sfociano in vere e proprie.I cittadini lamentano della non curanza, specialmente in una zona di alta frequentazione circoscritta da diversi servizi commerciali. Di li a pochi metri, vi si trovano anche delle strisce pedonali, ove attraversano ogni giorno anche bambini e anziani. Per non parlare della quantità di autovetture e motocicli che percorrono quella strada ogni giornoA tal motivazione, si richiede in immediato l’intervento del Comune didie delle Autorità competenti sul territorio per ripristinare la corretta viabilità urbana.