Ilgiorno.it - Cecilia Sala liberata: che succede ora all’ingegnere iraniano arrestato a Malpensa? Liberazione vicina

Lae il ritorno in Italia della giornalistarappresentano un buona notizia non solo per la famiglia della connazionale arrestata a Teheran, e per tutti gli italiani, ma forse anche per le sorti Mohammad Abedini, l’ingegnereesperto di droni fermato asu richiesta degli Stati Uniti lo scorso 16 dicembre. Il suo avvocato, Alfredo De Francesco, ha precisato di “aver saputo del comunicato rilascio” della giornalista bloccata in Iran e di essere “molto contento del ritorno a casa della nostra". Cosa significa? Nessuno ha mai ufficializzato un nesso tra le due vicende e non potrebbe essere altrimenti ma è chiaro che la risoluzione di una potrebbe sul tavolo geo-politico e diplomatico favorire lo sblocco dell’altra. La suapotrebbe essere questione di ore, tanto che il ministro della giustizia Carlo Nordio è atteso a Palazzo Chigi per discuterne La vicenda Il 15 gennaio è fissata l’udienza in cui la Corte di Appello di Milano discuterà l’istanza di scarcerazione avanzata dai difensori di Abedini, su cui la Procura Generale ha espresso due volte parere negativo, mente si profilano ben più lunghi i tempi della decisione sull’estradizione richiesta dagli Stati Uniti, dal momento che devono essere ancora tradotti gli atti di accusa della giustizia americana nei confronti del 38enne