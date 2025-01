Quotidiano.net - Cecilia Sala è libera, Meloni: “Un bel gioco di squadra, grazie a tutti”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 gennaio 2025 –è tornata in Italia. È raggiante la premier Giorgiache nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio ha accolto a Ciampino la giornalista arrestata in Iran il 19 dicembre eta dopo 21 giorni di carcere.GIORNALISTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA: “, un beldi” "Voglio ringraziare di cuore per questo risultato i servizi di intelligence, la nostra diplomazia, i funzionari, i servitori dello Stato che in questi giorni hanno lavorato con discrezione e professionalità per raggiungere questo importante obiettivo – la parole al Tg1 della presidente del Consiglio –. È stato un beldiche ci ha regalato la grande emozione di vedereriabbracciare ancora i suoi genitori”.