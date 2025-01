Anteprima24.it - Avellino, binario parallelo tra campo e mercato

Tempo di lettura: 2 minuti, quello train casa. Da un lato è cominciata la preparazione in vista della gara di lunedì sera in trasferta contro l’Audace Cerignola, dall’altro il lavoro della società guidata dalla famiglia D’Agostino, sul fronte entrate ed uscite. Nelle scorse ore si è unito al gruppo Giuseppe Panico (prestito con obbligo di riscatto dalla Carrarese in caso di promozione, ndr.), secondo innesto dopo l’arrivo di Gianmarco Todisco dal Sorrento. La squadra agli ordini di Raffaele Biancolino continua a sudare sul sintetico del Partenio-Lombardi, da domani allenamenti a porte chiuse. Nelle prossime ore – dopo le terapie a Villa Stuart – tornerà Cosimo Patierno. Differenziato per Paolo Frascatore, dopo il problema accusato alla vigilia della sfida con il Giugliano.