Asse Italia-Cina per le Pmi innovative intesa Atlas-Ittn | nuove opportunità di crescita per le startup

L’italo-cinese dell’innovazione trova nel 2025 un nuovo strumento digrazie all’accordo sottoscritto tra l’Associazione Transatlantica per l’Internazionalizzazione delle) e l’International Technology Transfer Network (). Tommaso D’Onofrio, presidente di, e John Zhang, segretario generale dell’, hanno di recente siglato un’per rafforzare i legami tranel campo dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditorialità.Tra gli obiettivi principali dell’accordo: la creazione di una incubator alliance, un ecosistema di incubatorini e cinesi, con spazi fisici e infrastrutture tecnologiche avanzate, per accelerare lo sviluppo di; l’organizzazione di piattaforme di incontro che coinvolgano università, centri di ricerca, impresee investitori per favorire la collaborazione internazionale; l’accesso a mercati strategici con strumenti di supporto alleper espandersi verso mercati terzi chiave.