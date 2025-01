Bergamonews.it - Acqua, Bergamo tra i capoluoghi di provincia con la bolletta meno cara

azzurra,chiara” e, per, nemtroppo costosa. Quantosecondo il terzo report sul servizio idrico integrato pubblicato dal centro studi Ircaf che ha effettuato un’indagine sulla spesa annua delle famiglie per ladell’e che da anni conduce queste analisi al fine di comprendere le dinamiche che influenzano i prezzi delle bollette.Nell’anno che si è appena concluso a, per un nucleo familiare composto da tre persone e con un consumo di circa 150 metri cubi, si sarebbero spesi in media 253 euro. Un’unica persona invece, consumando circa 56 metri cubi avrebbe speso 108 euro.Il report “La nuova sfida della qualità, tariffe, investimenti e cambiamenti climatici. Quali politiche strutturali sostenibili nel territorio?” è stato realizzato nel mese di dicembre dopo aver analizzato le tariffe del servizio idrico di 111die circa 18 milioni di abitanti.