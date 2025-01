Volley Challenge Cup 2025 Roma domina lo Charleroi nell’andata dei quarti di finale

Leggi su Sportface.it

Se in Italia la SMIfatica ed attualmente si ritrova nel bel mezzo della lotta per non retrocedere, in Europa invece continua il bel cammino della squadra di coach Cuccarini. Altra netta vittoria per la compagine capitolina, che vince facilmente l’andata deididiCupcontro lo: allo Spiroudome della cittadina belga il punteggiorecita 0-3 (15-25, 14-25, 18-25)Un match senza storia in favore di, che dopo il successo nella WEVZA Cup a settembre e quelli seguenti contro Kelteks Karlovac, le romene del Rapid Bucarest e negli ottavi le bulgare del Levski Sofia, ora mette un tassello importante verso la conquista di un posto in semi. La squadra belga, che nei turni precedenti della competizione aveva superato le cipriote dell’Olympiada Nicosia e le spagnole della Fundación Unicaja Andalucía, sarà infatti costretta al miracolo nella gara di ritorno.