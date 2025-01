Ilrestodelcarlino.it - Vigor, addio Clementi. Dimissioni accettate

Aldonon è più l’allenatore della. Il mister di Senigallia ha rassegnato le proprie, la società non ha potuto far altro che accoglierle. "La società ha accolto con immenso dispiacere la decisione del proprio tecnico - fa sapere la società attraverso una nota -. Aldoha scritto alcune delle più belle e importanti pagine della storia di questa società. Un uomo e un allenatore dal valore inestimabile, che lascia il suo incarico e che, soprattutto, lascia un segno indelebile nel percorso di questo club, di questa città. In questo momento non vogliamo aggiungere altro se non un maiuscolo: grazie Aldo, vero grande cuore rossoblu. La società renderà noto al più presto il nome del nuovo allenatore della FCSenigallia". Inutile essere ipocriti, Aldoqualche errore di valutazione lo ha commesso: nella tattica, nell’aver sovrastimato qualche giocatore arrivato in estate, forse nell’aver difeso un po’ troppo il gruppo, anche quando certi campanelli d’allarme erano suonati, ma una cosa è certa: lui, lal’ha sempre messa al primo posto.