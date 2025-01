Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2025 ore 20:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeme trovati dalla redazione rallentamenti e code perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Flaminia e la Salaria e proseguendo tra la Nomentana Tiburtina rimane chiusa la carreggiata laterale di via Appia Nuova 3 a via Furio Camillo e via Appia Nuova per il passaggio di un corteo commemorativo della strage di Acca larentia infatti in corso una manifestazione per via numitore via Tuscolana Largo Orazi e Curiazi via acca larentia e via Evandro chiusure al passaggio dei partecipanti e deviazione delle linee 85 e 590 disagi alin tutta l’area circostante ci spostiamo al quartiere Laurentina un incidente rallenta ilin via Filippo Marinetti all’altezza di via Melville per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito