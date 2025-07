Era l’autista del questore Mesiano la Dda insiste | | Sorveglianza speciale

È ricomparso ieri in tribunale, Domenico Mesiano. Per lui il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi chiede che sia riapplicata la sorveglianza speciale per 5 anni (lui ha già fatto 1 anno e 3 mesi dal 2017), ritenendo che sussista la pericolosità sociale; domanda cui si è opposto l’avvocato difensore Vincenzo Belli. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Luigi Tirone, a latere Sarah Iusto e Francesco Panchieri, le parti – ieri Ronchi era sostituita dal pm Maria Rita Pantani - hanno discusso; il tribunale si è riservato la decisione. Come anticipato dal Carlino, di recente Mesiano, 51 anni, nato a Catanzaro, un tempo poliziotto in servizio a Reggio – fu autista dell’ex questore e addetto stampa – ha finito di scontare la condanna a 8 anni e mezzo con rito abbreviato nel processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’, dov’è stato giudicato responsabile di concorso esterno alla mafia e altri reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Era l’autista del questore. Mesiano, la Dda insiste:: "Sorveglianza speciale"

