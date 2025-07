Lassù, tra il cielo e Prato. Curzio Malaparte riposa nel mausoleo che la sua città gli ha dedicato sul Monte Le Coste, lo Spazzavento per i pratesi, perché era questo che desiderava: avere la tomba in cima a quella vetta, "per poter sollevare il capo ogni tanto e sputare nella gora profonda del tramontano". Lo scrisse in Maledetti toscani nel 1956. Morì un anno dopo, il 19 luglio, alla clinica Sanatrix di Roma, dove la sua camera per mesi divenne crocevia di gente comune e personaggi famosi (il primo ad arrivare quel giorno fu Togliatti, battendo sul tempo Fanfani, ma non lo fecero entrare). Ebbe tre funerali il grande scrittore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il terzo funerale di Curzio Malaparte. Sullo Spazzavento al suo mausoleo