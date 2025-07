Giovani talenti in vacanza Dalla Cina e New York fanno vibrare archi e cuori

e Annamaria Senni Arrivano da Parigi, New York, Berlino, Francoforte, dalla Polonia e persino dalla Cina. Undici musicisti, in vacanza a Cesena. Ospiti dell’arpista Chiara Raggi, famosa soprattutto in Germania dove si è trasferita da anni, vista la non facile situazione della musica classica in Italia. Chiara li ha accolti in un magnifico casolare a Diolaguardia, dove i musicisti hanno fatto le prove per prepararsi a un tour in giro per l’Italia partito a fine giugno con gran successo da Gubbio, in Umbria. Suoni, colori, pubblico, applausi. E’ un piacere e una gioia sentire l’eccellenza di questi giovani uniti da una passione comune: la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani talenti in vacanza. Dalla Cina e New York fanno vibrare archi e cuori

