Il padrone di casa decide chi invitare e chi lasciare fuori, su questo non ci piove. Ma se in ballo non c’è una cena ma un abbonamento a pagamento in un luogo pubblico, come San Siro, allora la materia si complica. Ecco perchĂ© la draconiana e applauditissima scelta dell’Inter (e del Milan) di rifiutare a centinaia di ultrĂ la possibilitĂ di tesserarsi per la prossima stagione  rischia di avere una coda in tribunale. Chi sono, alla fine, gli sgraditi? Che chi ha commesso reati (da stadio e non) debba restare fuori è sacrosanto. In teoria non dovrebbe nemmeno trovarsi nelle condizioni di entrare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospiti sgraditi