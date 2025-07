Il colloquio cestinato | Galli della Loggia lasci le sue poltrone di lusso

Le risposte del ministro Alessandro Giuli nell'intervista mai pubblicata dal Corriere della Sera tracciano un vero e proprio manifesto programmatico. Il primo tema toccato è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, probabilmente all'origine della presunta «censura». Al ministro, che ha postato il testo su Facebook, viene chiesto se ritiene necessario uno «scatto in più» sul piano culturale. Nell'editoriale citato dal redattore del giornale di via Solferino, Galli della Loggia accusa la destra di aver ridotto la sua azione all'occupazione di posti di potere, come nel caso della Rai, trascurando l'elaborazione di un progetto culturale solido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il colloquio cestinato: "Galli della Loggia lasci le sue poltrone di lusso"

Ucraina, per Galli della Loggia noi occidentali siamo il bene democratico, la Russia è il male: questo il presupposto manicheo con cui si giudica la guerra - Di fatto viviamo in oligarchie liberali che i conflitti in Ucraina e a Gaza trasformano man mano in società illiberali nelle quali la guerra, il genocidio, l’ingiustizia sociale e la censura sono state normalizzate.

“Da Bucarest a Berlino, no allo stop giudiziario degli estremisti di destra. L’Italia? Un esempio felice”. Parla Galli della Loggia - “Penso che qualunque argine giuridico o giudiziario a una forza politica per le sue idee, anche le più estreme, sia illiberale e controproducente”.

Giuli contro il “Corriere”: “Censurata una mia intervista”. Il quotidiano: “Insultava Galli della Loggia” - Alessandro Giuli accusa il Corriere della sera di aver censurato una sua intervista, il quotidiano risponde parlando di “ polemica pretestuosa e senza fondamento “.

