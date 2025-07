Tax credit e maxi truffe Il governo volta pagina | revocati e bloccati altri 88 milioni di euro

Revocati 66 milioni di euro di credito d'imposta, altri 22 già in fase di istruttoria stoppati prima dell'erogazione. Il colpo più pesante mai inferto al sistema del tax credit per il cinema si abbatte sulle produzioni della società Sipario, riconducibile al produttore Andrea Iervolino, da tempo nel mirino della Guardia di finanza. Di quel tesoro già versato (e che secondo Open non sarebbe più nelle casse della società , ormai in liquidazione), il ministero della Cultura su impulso anche di un'inchiesta in corso a Roma da oltre due anni chiede la restituzione. Lo scandalo non è figlio del caso Stelle della Notte e dell'improbabile regista Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, oggi detenuto a Rebibbia con l'accusa di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di un anno Andromeda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

