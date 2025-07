"La situazione è delicata". Il gruppo Fantic, attivo nei motori e nelle bici, è in composizione negoziata e rischia il default. Di conseguenza all’interno di questa "bolla pronta a esplodere" c’è anche la Motori Minarelli, parte del gruppo, e lo stabilimento di Calderara da 200 operai potrebbe chiudere. È la parabola discendente di Fantic, una delle realtà italiane più importanti per gli appassionati di motori: fatturati in picchiata (dal 2022 al 2023 la perdita netta del gruppo è di quasi 30 milioni di euro, dopo un 2022 chiuso in utile del 3,8%), debiti elevati con banche e fornitori (quasi 137 milioni di euro nel 2023), marginalità sparita, costi numerosi, una rete distributiva fragile e una crisi generale del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fantic a rischio default". Trema la Motori Minarelli