L’associazione Cosmohelp non si ferma nemmeno in estate: anche in queste settimane di giugno e luglio sono arrivati in Italia minori gravemente malati e bisognosi di cure. L’organizzazione di volontariato faentina, infatti, dal 2004 si occupa di creare opportunitĂ di cure in Italia per bambini affetti da gravi patologie non affrontabili nei paesi di origine. Grazie al programma umanitario della Regione Emilia-Romagna, agli ospedali della Regione e all’attivitĂ di supporto e accoglienza di Cosmohelp è possibile dare loro una possibilitĂ concreta di cura e guarigione. "Il nostro obiettivo è uno solo, molto chiaro e non quantificabile – dice il presidente Franco Laghi – cioè prendere in carico tutti i casi segnalati e con condizioni di curabilitĂ in Italia; l’obiettivo, fino ad adesso, è sempre stato raggiunto e siamo riusciti a far curare tanti bambini nei migliori ospedali in Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Jibril a Lejla, tanti bimbi curati grazie a Cosmohelp