Lettera minatoria scritta in ebraico | Via i manifesti pro-Palestina

Una lettera minatoria in ebraico che intima di rimuovere i manifesti pro-Palestina. Al rientro dopo le ferie i titolari della pizzeria “Da Fez e Mauro“ in pieno centro storico ieri hanno trovato una lettera di minacce di morte e di "maledizione biblica". La missiva, anonima, è scritta in italiano ed ebraico e intima il locale di togliere le insegne pro Palestina affisse all’esterno. In tutta risposta Fabrizio Duca (Fez) ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri e ha affisso due nuovi striscioni. "Ciò che appare evidente dice il ristoratore è che l’autore o gli autori conoscono l’ebraico e i testi religiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lettera minatoria scritta in ebraico: "Via i manifesti pro-Palestina"

In questa notizia si parla di: lettera - ebraico - palestina - minatoria

Lettera minatoria scritta in ebraico: Via i manifesti pro-Palestina; MO, media: raid israeliano a Damasco vicino sede Onu, 20 morti; “Conseguenze se boicottate Israele”: la lettera dei Rothschild all’Università La Sapienza.

Lettera minatoria scritta in ebraico: "Via i manifesti pro-Palestina" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Lettera minatoria a Tajani: "Stop sostegno a Israele, pronti ad ... - Il vice premier e ministro degli Esteri ha ricevuto "un avvertimento", che riguarda anche "le autorità" di ... Come scrive adnkronos.com