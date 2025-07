Ztl nel centro storico la giunta ’studia’ Dopo la protesta si valutano novità

Proprio in queste ore la giunta di Chianciano Terme sta valutando se introdurre novità per la Ztl del centro storico. Dopo le richieste e clamorose proteste da parte dei commercianti, giovedì scorso al Teatro Caos si è svolto un incontro pubblico tra l'amministrazione, presenti la sindaca Grazia Torelli, il vicesindaco Paolo Piccinelli e l'assessore al commercio Alessandra Chiezzi e una rappresentanza di esercenti e residenti. Al centro della discussione, ancora una volta, gli effetti dell'attuale regime di accesso al centro storico: il varco della Ztl oggi è inattivo e quindi aperto dalle 7 alle 14, un orario che secondo molti operatori penalizza le attività economiche, limita la possibilità di carico e scarico e scoraggia la clientela.

COMUNICATO: Con delibera n. 162 del 8 luglio 2025, la Giunta Comunale ha approvato l'estensione dell'orario della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico. A partire dal 15 luglio e fino al 15 settembre 2025, in via sperimentale, l'orario di validità dell Vai su Facebook

