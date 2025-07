Le Borse non credono più alle minacce di Donald E Milano chiude in rialzo

Nessun dramma o terremoto sui listini europei. La lettera inviata da Donald Trump alla Unione europea sui dazi al 30% non ha affossato i mercati, segno che gli investitori scommettono su un accordo di compromesso entro il 1 agosto. E che hanno imparato ad interpretare con una certa cautela le minacce del presidente degli Stati Uniti. Quell’effetto Taco, “Trump Always Chickens Out” (Trump si tira sempre indietro), inventato da un editorialista del Financial Times per descrivere la tendenza dell’inquilino della Casa Bianca ad annunciare dazi elevati per poi rinviarli o ridurli poche ore o pochi giorni dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le Borse non credono più alle minacce di Donald. E Milano chiude in rialzo

In questa notizia si parla di: minacce - donald - borse - credono

