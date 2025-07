Il Tosi Bosco park si rifà il look Spazio rinnovato

È stato inaugurato il Tosi Bosco Park, un nuovo spazio per lo sport, i giovani e la comunità nella frazione reggellese. L’area sportiva è stata completamente riqualificata grazie a un investimento comunale di 150.000 euro, progetto nato "per restituire alla frazione un luogo sicuro, multifunzionale e accessibile, pensato per accogliere attività sportive e momenti di socialità " ha sottolineato il sindaco Piero Giunto che ha tagliato il nastro (nella foto) col consigliere regionale Cristiano Benucci, rappresentanti dell’amministrazione, dei carabinieri e tanti cittadini. Il nuovo Tosi Bosco Park è più di un campo sportivo: è uno spazio vivo, inclusivo, pronto ad accogliere bambini, ragazzi, famiglie e associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Tosi Bosco park si rifà il look. Spazio rinnovato

