Un dromedario che attraversa la strada, una lumaca gigante, una zebra abbagliata dalle luci dei lampioni, vigili robot nel cuore della città . Ha preso il via la nuova campagna di sensibilizzazione per invitare cittadini e cittadine a moderare la velocità quando si è alla guida dei veicoli. "Una campagna – spiega il Comune di Jesi in una nota – che gioca con l’assurdo mirando a responsabilizzare ciascuno di noi. Non c’è dunque bisogno di riempire le strade di autovelox e di dossi, come indica la campagna, serve solo moderare responsabilmente la velocità ". Il concetto espresso dall’amministrazione comunale jesina è chiaro: non servono stravolgimenti delle abitudini e chissà quali accorgimenti tecnici per costringere i frequentatori della strada a rispettare le norme del codice e a dar vita a una convivenza civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manifesti giganti: "Andate piano"