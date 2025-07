La gioia di Laura | Che sorpresa vincere l’auto

Quando ha cliccato sul sito per iscriversi al concorso, Laura Partegiani non immaginava che quella azione le avrebbe cambiato la giornata. e pure il garage. Invece è successo: su migliaia di partecipanti da tutta Italia, la vincitrice è lei, 47 anni, impiegata, mamma di due ragazze e cliente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate fin da quando era appena maggiorenne. Il premio? Una Fiat 500e Bev Onyx Black, elettrica, assegnata con estrazione finale tra tutti coloro che avevano effettuato acquisti per almeno 800 euro con la CartaBcc o Ventis Card tra dicembre 2024 e gennaio 2025. "Mai avrei pensato che potesse succedere a me", ha detto Laura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La gioia di Laura: "Che sorpresa vincere l’auto"

In questa notizia si parla di: laura - gioia - sorpresa - vincere

La gioia di Laura: Che sorpresa vincere l’auto.

Ai Latin Grammy Award non c'è solo Laura Pausini: Fabrizio Mocata ... - Ai Latin Grammy Award non c'è solo Laura Pausini: Fabrizio Mocata vuole vincere col tango dei nostri migranti ... Come scrive ilmessaggero.it

Laura Calafiore, vincitrice "Dalla strada al palco"/ "Volevo vincere ... - Laura Calafiore: “Volevo vincere per mia figlia” Al Talent show “Dalla strada al palco” Laura Calafiore ha ampiamente parlato di se stessa e della sua passione e ha dichiarato: “Per me ... Da ilsussidiario.net