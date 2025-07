Sp36, via all’asfaltatura. Valle di Zeri torna sicura.

Finalmente la Valle di Rossano vedrà la Strada Provinciale 36 asfaltata e quindi percorribile in sicurezza. Questa è la buona nuova che arriva dal sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, che annuncia l’avvio dei lavori con grande soddisfazione: "È una notizia che attendevamo da tempo - dichiara -. Questo risultato è frutto di un percorso lungo e complesso, caratterizzato da continui confronti e da una forte e costante azione di sollecitazione da parte del nostro Comune verso la Provincia di Massa-Carrara." L’opera arriva in un momento difficile per gli enti locali, costretti a operare con risorse sempre più limitate a causa dei tagli imposti dal Governo nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

