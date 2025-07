Festa per i 19 anni di Groovyland Serata in musica con gli allievi

Groovyland, la scuola di musica moderna di Nicola Pierucci, porta energia a Corneto: nel giorno in cui ha spento le sue 19 candeline, ha organizzato una grande festa che ha visto protagonisti i suoi allievi di tutte le età. Groovyland è diventata negli anni un punto di riferimento per chi sogna di suonare uno strumento, cantare o semplicemente vivere la musica in modo appassionato e coinvolgente. Fondamentale la collaborazione nella serata con il service Gam Spettacoli per la parte tecnica. Durante la serata si sono esibiti allievi e allieve dei corsi individuali e collettivi: dal rock al pop, dal blues al funk, il repertorio ha abbracciato generi diversi dando prova del lavoro svolto durante l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 19 anni di Groovyland. Serata in musica con gli allievi

