I ministri di Albania, Croazia, Montenegro e Slovenia, il ministro Lollobrigida (foto), il sottosegretario La Pietra e il presidente Acquaroli si riuniranno oggi ad Ancona per un incontro su " SostenibilitĂ , innovazione e cooperazione nella blue economy per l’Adriatico ". L’evento mira a dare una strategia comune per il futuro del bacino, ponendo le basi per un modello di gestione innovativo e resiliente. "L’incontro – fa sapere la Regione – si prefigge di andare oltre le tradizionali logiche di limitazione dello sforzo di pesca, spesso punitive per le economie costiere. L’obiettivo è di sviluppare misure di gestione condivisa, che integrino l’impatto di cambiamenti climatici, innalzamento delle temperature e livello delle acque nei modelli di valutazione degli stock ittici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il summit dei ministri sulla blue economy