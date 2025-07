Adisu diritto allo studio Arriva il nuovo bando Aumentano i posti letto Carriere più inclusive

Il diritto allo studio universitario garantito da Adisu si riequipaggia con nuovi strumenti che accompagnano anche i cambianenti della società , e soprattutto amplia le disponibilità dei posti letto. L'Agenzia, ieri, ha presentato il bando per l'anno accademico 20252026, con importanti novità volte a rafforzare l'equità nell'accesso ai benefici e a promuovere un ambiente universitario sempre più inclusivo e vicino ai bisogni della comunità studentesca. Hanno partecipato l'amministratore unico di Adisu Umbria Giacomo Leonelli, il dirigente Gianluca Sabatini, i funzionari Chiara Crescimbeni e Fabrizio Battazzi, e la garante degli Studenti Giorgia Chioccoloni.

Adisu, nuovo bando per il diritto allo studio. Le novità per il prossimo anno accademico - L'Adisu ha presentato il bando per l’anno accademico 2025/2026, con importanti novità volte a rafforzare l’equità nell’accesso ai benefici e a promuovere un ambiente universitario sempre più inclusivo e vicino ai bisogni della comunità studentesca.

Adisu, ecco il nuovo bando: per il 2025/2026 più borse di studio e posti letto - Adisu – l’Agenzia regionale per il diritto allo studio – ha presentato lunedì il nuovo bando per il diritto allo studio 2025/2026: più borse di studio, più posti letto, nuove misure per l’inclusione e ... Si legge su umbria24.it

Più posti letto e innalzamento del limite Isee - Sono i due cardini del nuovo bando Adisu per il diritto allo studio per il prossimo anno accademico. Lo riporta rainews.it