È Massimo Minelli (nella foto) il nuovo presidente di Fondazione Comunitaria Nord Milano. Quasi trent’anni nel mondo della cooperazione sulle spalle, al suo fianco trova il riconfermato Franco Sala e Lorella Alda Bigatti in qualità di vicepresidenti. "Il mondo dell’ economia sociale è in una fase di grande passaggio, va salvaguardato come risorsa critica - commenta Minelli -. In Lombardia rappresenta il quarto cluster industriale, con valori prossimi a quelli dell’automotive. Come Fondazione di comunità abbiamo il compito di “curare chi cura”, promuovere e valorizzare il ruolo dell’economia sociale sul Nord Milano, che esprime un ricco tessuto di esperienze sia nell’ambito dell’associazionismo che in quello della cooperazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Il nostro impegno: curare chi cura"

Elezioni a Bertinoro, Bernaroli replica a Scogli: "Provocazione infantile. Il nostro è un impegno serio" - Si fa sempre più aspra la campagna elettorale in quel di Bertinoro, che vede come candidati sindaci per il centrosinistra Filippo Scogli e per il centrodestra Giorgio Bernaroli.

"Uno Bianca, la memoria è il nostro impegno" - Si rinnovano il dolore e la memoria di Umberto Erriu e Cataldo Stasi. Mercoledì Castel Maggiore ha ricordato i due giovani carabinieri assassinati dalla banda della Uno Bianca il 20 aprile 1988, insigniti di medaglia d'oro al valore civile alla memoria.

Carta del docente anche ai precari, Gilda Snadir esulta: "Risultato straordinario, figlio del nostro impegno continuo e costante" - La legge di bilancio 2025 introduce una novità di rilievo per il mondo della scuola: il bonus Carta del docente sarà finalmente esteso anche agli insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e al 31 agosto.

COMUNE DI PESCOPAGANO Pescopagano, 22 giugno 2025 COMUNICATO STAMPA Progetti "Radici di Accoglienza" e "Prendiamoci cura del nostro Paese" A Pescopagano operano due centri di accoglienza che, con grande professionalità e dedizione, sv

Come possiamo salvare l'ecosistema marino? Impegno civile e ricerca per la cura dell'ambiente al centro del progetto Heasy - Impegno civile e ricerca per la cura dell'ambiente al centro del progetto Heasy PALERMO – Come riusciremo a tutelare, proteggere e curare la meravigliosa bio ...

Curare il male antico della guerra - Avvenire.it - Ecco quale può essere oggi il nostro impegno, all'inizio del 2021: ...