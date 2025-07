La ’prima volta’ del teatro di Fiesole Ruggeri Nanni Nori e altri big Da ottobre un cartellone di stelle

di Daniela Giovannetti FIESOLE L’attore Alessandro Riccio è presenza fissa fin dalla prima stagione, con la Bruna e quindi con gli altri suoi sarcastici personaggi, che si arricchiscono di anno in anno di novità per la gioia del botteghino e non solo; da marzo arrivano anche Maria Cassi e Leonardo Brizzi, due icone del teatro nostrano che qui debutteranno un recital dedicato ai loro quaranta anni di attività e con una mostra. Il teatro di Fiesole, quello nuovo di Lago Farulli, inaugurato nel novembre 2022, in pochi anni è riuscito a diventare "casa degli artisti", inanellando un successo dopo l’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’prima volta’ del teatro di Fiesole. Ruggeri, Nanni, Nori e altri big. Da ottobre un cartellone di stelle

