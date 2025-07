In una calda mattina di luglio, ieri, si sono svolti i funerali di Sofia Maroni, la ragazza di appena 18 anni residente a Cesenatico, vittima dell’incidente accaduto mercoledì pomeriggio in via Antica Emilia, a San Vito, sul territorio tra i Comuni di San Mauro Pascoli e Santarcangelo. L’emozione era palpabile e densa, in un clima dove si respirava un grande sentimento di dolore e un estremo senso di ingiustizia. Questo è comprensibile quando un tragico destino spezza una vita così giovane, ma è ancora più rimarcato nel caso di Sofia, una dolce e cara ragazza molto amata dai genitori e dai fratelli, ma anche dai compagni di scuola e dai docenti dell’istituto Versari Macrelli di Cesena, dove Sofia aveva ultimato la quarta classe il mese scorso ed il prossimo anno avrebbe sostenuto la maturità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo addio a Sofia. Tanti i giovani in chiesa