Il Comune riconosce lo stato di Palestina

Esposta in Comune a Monsano la bandiera della Palestina e iniziative pubbliche, culturali e didattiche sul tema della pace, del dialogo e del rispetto dei diritti umani, anche in collaborazione con associazioni locali e con la scuola. Il Consiglio comunale di Monsano, ha approvato un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina, impegnandosi a esporre la bandiera palestinese presso la sede municipale. "L'atto, seppur simbolico, - spiega il Comune in una nota - vuole manifestare solidarietĂ al popolo palestinese e sollecitare una risposta diplomatica che ristabilisca condizioni di vita accettabili nella striscia di Gaza e una soluzione pacifica che risolva il conflitto tra Palestina e Israele".

