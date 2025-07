Tariffa puntuale sui rifiuti incontro con i cittadini

Un appuntamento dedicato all’informazione, al confronto e alla partecipazione attiva dei cittadini: è questo lo spirito con cui è stato organizzato l’incontro pubblico in programma oggi alle 21 presso la sala consiliare del Comune di Castano Primo (ingresso da corso Roma). Protagonista della serata sarà la cosiddetta “tariffa puntuale”, un nuovo modello di gestione dei rifiuti che si appresta a entrare in fase sperimentale anche sul territorio castanese. A illustrare il funzionamento della nuova tariffazione e le sue implicazioni sarà Amaga, la società incaricata del servizio, che incontrerà i cittadini per spiegare nel dettaglio il progetto, le sue finalità e le modalità con cui verrà attuato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tariffa puntuale sui rifiuti, incontro con i cittadini

In questa notizia si parla di: tariffa - puntuale - rifiuti - incontro

Tariffa puntuale, sui conferimenti decide il Consiglio - Numero di conferimenti più alti rispetto a quelli indicati nella tabella diffusa a inizio anno nella lettera del Comune e penalità per i singoli conferimenti extra che dovrebbero superare di poco un euro e 50 centesimi.

Tariffa corrispettiva puntuale a Cervia, entro maggio l'approvazione di regolamento e tariffario - Nel corso di vari incontri con la cittadinanza, nei quali l'Amministrazione comunale di Cervia ha presentato il passaggio alla Tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti, era stato comunicato che il regolamento e il tariffario sarebbero stati approvati entro il 30 aprile, da parte dell'Agenzia.

Tariffa Tari puntuale. Bufera politica a San Giovanni - Arezzo, 15 maggio 2025 - "Una scelta politica che penalizza i cittadini. Pronti alla mobilitazione popolare".

Cambiano le scadenze per il pagamento della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva Vai su Facebook

Sinnai, raccolta dei rifiuti: approvata la nuova tariffa Tarip puntuale Vai su X

Tariffa puntuale sui rifiuti, incontro con i cittadini; Tariffa Puntuale rifiuti: un incontro per approfondire il nuovo Regolamento del Comune di Modena; Tariffa puntuale dei rifiuti, partono gli incontri informativi a Cervia.

Tariffa puntuale sui rifiuti, incontro con i cittadini - La sperimentazione è in fase di avvio: le novità saranno introdotte per tutti: sia privati che attività economiche ... Lo riporta ilgiorno.it

Rifiuti e tariffa puntuale: incontro per capire come funziona - Rifiuti e tariffa puntuale: incontro per capire come funziona Dopo il percorso intrapreso con successo da Santa Sofia, per incentivare la raccolta differenziata, anche il Comune di Premilcuore dal ... Come scrive ilrestodelcarlino.it