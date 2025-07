Un iter lungo più di due anni Tra ricorsi proteste ed elezioni

La storia dell'impianto di riciclo di Salanetti comincia ufficialmente nella primavera del 2023. Con un atto fondamentale: l'approvazione del finanziamento, 15 milioni complessivi, 10 per il recupero di pannolini e pannolini, 5 milioni e 400mila euro per gli scarti tessili. Nel mese di agosto, sempre del 2023, la Regione invia le prime lettere in cui discute di questo progetto con i Comuni. All'epoca il primo sito individuato era stato quello corrispondente all'area ex Forte, località Casa del Lupo, anche questo al confine tra i territori di Capannori e di Porcari. Nell'autunno del 2023 la scelta, per ragioni logistiche (presenza di un fabbricato già esistente che adesso, paradossalmente, dovrà essere ricostruito) cadde su Salanetti, zona già piena di insediamenti industriali, a pochi metri dal confine con Porcari.

