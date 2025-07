Ordini in tutta Italia, 2.500 referenze proposte online tra vini italiani, esteri e distillati, selezione frutto del meticoloso lavoro realizzato in collaborazione con oltre 650 aziende produttrici. Enoteca Esselunga, e-commerce riservato al mondo del vino e dei distillati, è il risultato di una storia che ha radici profonde: giĂ negli anni ’80 Esselunga per valorizzare la propria selezione di etichette usava nei negozi scaffali di colore verde per distinguere i vini da altre categorie di prodotto. E a fine anni ’90 nel negozio di Casalecchio fu inaugurata un’area in cui le bottiglie venivano posizionate non solo in verticale, ma anche inclinate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un viaggio tra i vini d’eccellenza: "Cuore, territori e 2.500 referenze"