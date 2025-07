Luci a Finale Emilia La ’città della musica’ che spazia tra i generi

Il grande patrimonio della canzone napoletana e la struggente poesia dei brani di Fabrizio De Andrè, il jazz e lo swing. Attraversa i generi e le generazioni il programma della rassegna ' Finale Emilia Città della musica ' che, dopo l'anteprima di mercoledì scorso, entrerà nel vivo nei prossimi giorni ai Giardini pubblici De Gasperi, con diverse serate a ingresso gratuito: "Il cartellone è stato pensato per esplorare la musica a 360 gradi – sottolinea Christian Feloni, assessore alla cultura del Comune di Finale che organizza il minifestival –. Abbiamo selezionato proposte di qualità, senza rinunciare al legame con le realtà del territorio".

Primo appuntamento per l'estate finalese, mercoledì 9 luglio, con il concerto di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar che apre il cartellone di "Finale Emilia Città della Musica". L'idea musicale di Eusebio Martinelli, con il suo progetto Gipsy Orkestar, è di proporre c Vai su Facebook

