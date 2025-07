Uffici postali un servizio a metà Preoccupa l’estate nei paesi

Un’estate a scartamento ridotto. Gli uffici postali di 33 Comuni della provincia, compreso Bergamo, nei mesi di luglio e agosto viaggeranno con il freno. Poste Italiane, infatti, ha annunciato la chiusura parziale o totale di numerosi sportelli sia in città che in provincia: alcuni resteranno chiusi una o più giornata, altri diminuiranno l’orario di apertura al pubblico. "Si tratta di una pesante riduzione del servizio postale - denuncia la Cgil -, che intaccherà le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani che preferiscono ritirare la loro pensione direttamente agli sportelli". Secondo i dati raccolti dal sindacato lavoratori della comunicazione (Slc) della Cgil di Bergamo, saranno 160 gli uffici postali coinvolti: 32 nel territorio della Filiale 1 (Bergamo, Isola bergamasca e pianura) e 128 nella Filiale 2 (valle Brembana e Seriana); complessivamente, saranno 541 le giornate di servizio in meno sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

