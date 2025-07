Case popolari riqualificate Intervento da un milione

SANSEPOLCRO Un blocco di case popolari (18 appartamenti in totale distribuiti su piano terra e due rialzati) completamente riqualificato in collaborazione fra Comune di Sansepolcro e Arezzo Casa grazie ai fondi del Pnrr. E con anche un risparmio nei costi: del milione e 170mila euro stanziati, alla fine l’obiettivo è stato raggiunto con poco più di 900mila, grazie alle economie ottenute e al contributo del Gestore dei Servizi Energetici (Gse). L’accurato intervento relativo non solo a Sansepolcro, ma all’intera Valtiberina, è già stato portato a termine da tempo nell’edificio di via delle Città Gemellate (siamo sul versante nord, vicino al supermercato Coop), ma prima della comunicazione si è atteso il completamento dell’iter, collaudo compreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case popolari riqualificate. Intervento da un milione

