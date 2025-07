Staggia | la grande paura Camion sbanda e si ribalta ma per fortuna senza feriti

Poteva essere un dramma. Tutto considerato è andata bene, nel senso che non si sono verificate conseguenze a carico delle persone. È accaduto in un attimo, ieri mattina poco dopo le 11,15. Un mezzo pesante, appena imboccata via della Pace a Staggia Senese, si è di colpo ritrovato privo del container che trasportava un notevole quantitativo, circa diciotto tonnellate, di rottami di acciaio inox. Per cause da accertare ad opera delle forze dell’ordine, il rimorchio si è ribaltato, il cassone si è sganciato ed è finito, con una parte del carico, nel giardinetto pubblico sul lato destro della strada in pratica all’intersezione con il rettilineo principale, via Romana, centrando due delle panchine di quel piccolo spazio verde e un segnale stradale di divieto di sosta per le auto e di attraversamento per i pedoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

