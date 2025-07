Diciottenni in festa per tre giorni Tradizione da oltre un secolo

Da oltre un secolo i 18enni del piccolo borgo dell’ Oltrepò Pavese, si ritrovano per una festa lunga tre giorni. Una tradizione, iniziata quando nacque la leva obbligatoria che segnava il passaggio all’etĂ adulta, che prosegue ancora oggi. Ispirata al rito della “ giga “, una danza alpina tradizionale accompagnata da fisarmoniche e pifferi, praticata sin dalle generazioni dei nostri nonni, la festa che lega diverse generazioni, da quelle di ieri fino a genitori e figli impegnati nello stesso gesto di passaggio verso l’etĂ adulta, si è ripetuta anche nei giorni scorsi secondo il medesimo rituale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diciottenni in festa per tre giorni. Tradizione da oltre un secolo

