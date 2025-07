È un Macerata Opera Festival (18 luglio - 10 agosto) caratterizzato dal debutto allo Sferisterio dell’operetta La Vedova allegra di Lehar e dalla ripresa di allestimenti di grande successo come Rigoletto (19 e 25 luglio, 3 e 8 agosto) di Federico Grazzini e Macbeth (26 luglio, 1, 7 e 10 agosto) di Emma Dante. Ad arricchire il cartellone ci sarà il 29 luglio l’appuntamento con la danza con Carmen nella produzione Flamenca della Compagnia Antonio Gades, creata in collaborazione con Carlos Saura, che porterà nella bellezza dell’arena uno spettacolo ormai entrato nella storia del teatro. Sono giorni frenetici in vista del debutto di venerdì alle 21 (tutti gli spettacoli inizieranno alla stessa ora) con La vedova allegra firmata dal regista Arnaud Bernard con il coreografo Gianni Santucci che ha tradotto e rivisto il celebre testo di Victor Léon e Leo Stein rafforzando alcuni personaggi come, ad esempio, il ruolo attoriale di Njegus, che godrà di una inedita pennellata partenopea in chiave gramelot, ed ha anche agito, in accordo con la direzione musicale del giovane Marco Alibrando, sui quadri danzanti che percorreranno l’intera opera, riservando al pubblico sorprese in un vortice di citazioni per ricreare il clima sofisticato, folle e divertito dell’Europa tra Art Nouveau e Belle Époque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allo Sferisterio la ’Vedova allegra’. Poi Rigoletto, Macbeth e la danza