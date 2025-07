Pro lgbtq+ ma in latino Il caso simbolo del vescovo americano Hennen

Roma. Il cardinale Joseph Zen, qualche settimana fa, consigliava di non passare ai raggi X ogni sospiro e battito di ciglia del nuovo Papa. Di non trarre conclusioni dalle prime nomine, da. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pro lgbtq+, ma in latino. Il caso simbolo del vescovo americano Hennen

In questa notizia si parla di: lgbtq - latino - caso - simbolo

Dopo vent’anni di abbandono, la Vela di Calatrava torna a vivere nel cuore di Tor Vergata. Riqualificata in vista del Giubileo dei Giovani, l’arena può ospitare fino a 15mila persone ed è circondata da 6.800 nuovi alberi. Il progetto, simbolo di una rinascita urba Vai su Facebook

Pro lgbtq+, ma in latino. Il caso simbolo del vescovo americano Hennen.

Pro lgbtq+, ma in latino. Il caso simbolo del vescovo americano Hennen - Il Papa nomina un giovane presule in una sperduta diocesi e gli ultraconservatori vanno in tilt: "E' vicino ai transgender", dicono i duri e puri. Scrive ilfoglio.it

Russia, “operazione speciale” contro gay e persone trans: già 101 condanne in un anno e mezzo per “estremismo” - Bandiere arcobaleno e persino orecchini colorati bastano per finire in carcere nella Russia che considera l'LGBTQ "movimento estremista" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it