Gestione del ciclo dei rifiuti ’Porta a porta’ nei centri storici Kit da ritirare e nuove regole

Ha preso il via la nuova modalità di raccolta rifiuti porta a porta nei centri storici di Castel del Piano e Montegiovi. Ieri ha segnato l'avvio del nuovo sistema, voluto dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana e Ato Toscana Sud, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza del servizio e migliorare la qualità della raccolta differenziata. Il passaggio al porta a porta rappresenta un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti, pensato per essere più vicino alle esigenze dei cittadini, ridurre l'impatto ambientale e incrementare la quantità di materiale riciclabile.

Sciopero dei lavoratori Geofor: possibili mancati passaggi nella raccolta dei rifiuti porta a porta - Per l'intera giornata di lunedì 19 maggio 2025 è stato proclamato uno sciopero da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Geofor.

Porta a porta, come cambia la raccolta rifiuti il 25 aprile e 1 maggio: tutte le novità - AAMPS/Retiambiente informa che per le festività di venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio i servizi di raccolta dei rifiuti verranno erogati pur essendo previste alcune variazioni in alcune aree/quartieri per le quali si invitano i cittadini a prestare attenzione: Festa della Liberazione, come.

La raccolta rifiuti porta a porta per il 25 aprile - Raccolta dei rifiuti porta a porta in un giorno festivo infrasettimana. Quello di domani, venerdì 25 aprile, quando il servizio di raccolta rifiuti porta a porta verrà regolarmente garantito sull'intero territorio comunale di Viterbo, come da calendario di ogni singola zona.

AVVISO IMPORTANTE – CAMBIO GESTORE RACCOLTA RIFIUTI DAL 16 LUGLIO Dal 16 luglio 2025 la gestione del servizio di raccolta rifiuti sarà affidata alla nuova ditta ECO. S.E.I.B. S.r.l., che subentra a S.E.A. S.r.l., cui va il nostro ringraziamento per l’att Vai su Facebook

