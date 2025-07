Un paesino sulla Costa dei Trabocchi, tra gli anni ‘30 e gli anni ‘70. Emma, una ragazza "due volte svergognata", prima ripudiata dalla famiglia e poi incinta, partorisce un figlio che non può tenere. Olimpo, poeta e giornalista per passione e impiegato all’anagrafe, la accoglie in casa per aiutare la moglie Anita con la loro neonata Bianca, che crescerà , di fatto, con due madri. Inizia così la storia di una famiglia tutt’altro che convenzionale per l’epoca, narrata in Dove cadono le comete (ed. Feltrinelli ), romanzo di Vito di Battista ispirato alla sua famiglia e ambientato nel suo paese d’origine, San Vito Chietino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai trabocchi a Bologna: "Qui scrivo e sperimento"